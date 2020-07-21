2020/07/21 | 13:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم توجه طلبا للجامعات حول الأعوام الـ 5 المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم توجه طلبا للجامعات حول الأعوام الـ 5 المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم توجه طلبا للجامعات حول الأعوام الـ 5 المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).