صدمة في الشارع العراقي ورصد “خطاب جديد وغريب”.. سؤال يطوف مواقع التواصل: هل ذكرت قناة العراقية الفصائل الولائية بـ”سوء”؟

2020/07/21 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لمس عدد كبير من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ”التغير الكبير” في خطاب قناة العراقية والتي تعتبر الشاشة الرسمية للدولة العراقية.بعد قراءة اية الكرسي واشعال اعواد البخور تم طرد الارواح الشريرة من قناة العراقية بركاتك ياسيدنا الشيخ ..د.( ن_ج ) https://t.co/VofjrEk5yD — العراقي محمد (@JGwMwlxWbLTlsZE) July 21, […]

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