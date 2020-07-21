شرطة بغداد تكشف عن إجراءاتها لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية

2020/07/21 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء،عن إجراءاتها لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية.وقال قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، إن"القيادة اتبعت إجراءات عديدة للحفاظ على أرواح المواطنين في ظل جائحة كورونا"، مبيناً أن "هناك تدقيقاً مستمراً على المقاهي وأماكن التجمعات، فضلاً عن متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاستمرار بحملات التعفير والإرشاد".وفي سياق آخر أكد الموسوي أن"هناك متابعة من وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتشكيلات ومفارز الشرطة، التي أسهمت بشكل كبير في تقليل عدد الجرائم واكتشافها في وقت قياسي".وأضاف الموسوي أنه "تم اكتشاف عدد كبير من جرائم القتل والخطف وإلقاء القبض على المجرمين، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة غير مرخصة، إضافة إلى اعتقال المتهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني".وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد قررت في وقت سابق تقليص ساعات حظر التجوال الوقائي".انتهى29/ص

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