2020/07/21 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، عن تفاصيل عمل اللجنة التحقيقة النيابية بشان وزارة الكهرباء، مبينا ان الوزارة انفقت اكثر من 64 مليار دولار دون تحقيق انجاز ملموس.وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “وزارة الكهرباء انفقت اكثر من 64 مليار دولار على مدار الـ 17 سنة الماضية دون تحقيق اي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي لـ”المعلومة”: نحقق في انفاق الكهرباء لـ64 مليار دولار دون تحقيق انجاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي لـ”المعلومة”: نحقق في انفاق الكهرباء لـ64 مليار دولار دون تحقيق انجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).