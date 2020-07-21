ايران والعراق على اعتاب اتفاق يخص العملة الاجنبية

2020/07/21 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الايراني حميد قنبري، عن قرب التوصل لاتفاق بخصوص العملة الاجنبية بين ايران والعراق.واوضح ” حميد قنبري”- الذي رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته لبغداد أول امس الاحد بهدف اجراء مفاوضات مصرفية مع الجانب العراقي- بان المفاوضات كانت مفيدة وبناءة بين الجانبين، وستبلغ المرحلة النهائية في […]

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