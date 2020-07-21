وزير التجارة يعلن من كربلاء وضع خطط لتطوير الطاقة الخزنية للسايلوات

2020/07/21 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اكد وزير التجارة علاء الجبوري، الثلاثاء، ان القفزات النوعية في انتاح محصول الحنطة التي تحققت في السنتين الماضيتين تتطلب وضع الخطط الناجحة لعملية تطوير الطاقة الخزنية للسايلوات الموجودة في جميع المحافظات.وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته سايلو كربلاء وحضرته /المعلومة/، ان “ العراق بدء بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة […]

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