شاهد: لماذا تعتبر زيارة الكاظمي مهمة بالنسبة لايران؟

2020/07/21 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي حيدر البرزنجي بأن العلاقات الإيرانية - العراقية ليست جديدة وزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الی إيران في ...

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