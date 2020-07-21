ارتفاع أسعار النفط بعد تجارب إيجابية على لقاح لفيروس كورونا

2020/07/21 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لتسجل أعلى مستوى منذ مارس فوق 44 دولاراً للبرميل.وسجل خام برنت 44.27 دولار للبرميل، بعد تحقيقه مكاسب بنسبة 2.26%، فيما ارتفع الخام الأميركي 2.15%، ليصل إلى مستوى 41.77 دولارا للبرميل.كانت أسعار إغلاق الخامين في نطاق […]

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