2020/07/21 | 13:41 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلة كلكامش... لمحات مضيئة عن الفن والثقافة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة كلكامش... لمحات مضيئة عن الفن والثقافة العراقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة كلكامش... لمحات مضيئة عن الفن والثقافة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).