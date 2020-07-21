الأمن النيابية تقرر استضافة رئيس المنافذ الحدودية وتناقش الخروقات الأخيرة

2020/07/21 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، اجتماعاً بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة في العراق، فيما قررت استضافة رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمناقشة فرض سيطرة الدولة عليها.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلماني في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر، عقد اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة لبحث التطورات الأمنية الأخيرة التي جرت في البلاد".

وأضافت، أن "الاجتماع تناول وضع المعالجات والحلول لمنع تكرار الخروقات الامنية التي حدثت في مناطق حزام بغداد مما ادى الى استشهاد عدد من القادة والضباط في قواتنا الامنية البطلة".

وتابعت الدائرة، أن "الاجتماع ناقش الاجراءات الاخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء بخصوص المنافذ الحدودية مشددة بأن تفرض الدولة سيطرتها على جميع المنافذ ومحاسبة المفسدين".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة قررت استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي لبحث ملف المنافذ اضافة الى رفع التوصيات اللازمة الى رئيس الوزراء فيما يخص مناطق حزام بغداد".

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