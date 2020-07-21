المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: عازمون على تعميق العلاقات مع العراق بمختلف المجالات

2020/07/21 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، عزم حكومة بلاده على تعميق العلاقات مع الجانب العراقي في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن ربيعي قوله، بخصوص وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران: "نأمل أن نجري محادثات بناءة وفعالة معا لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات، اكثر من مما سبق نظرا الى الثقافة المشتركة للبلدين وايضا تحديد أطر التعاون المستقبلي".

ورحب ربيعي بـ "زيارة الكاظمي والوفد المرافق له الى ايران"، مشيراً إلى أن "الكاظمي يزور إيران في وقت دخلت سياسة حسن الجوار- التي تعتبر الاستراتيجية الأساسية في سياستنا الخارجية- إلى مرحلة جديدة، واصبحت التنمية الشاملة والتواصل الفعال مع الجيران إحدى الأولويات الرئيسة للحكومة الايرانية خلال السنوات الاخيرة".





وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "الكاظمي وصل إلى العاصمة طهران على رأس وفد حكومي"، مشيرة إلى أن "وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد".

وأضافت أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيجري مراسم رسمية لاستقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد وصوله إلى القصر الحكومي".

قبل ذلك، ذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الزيارة تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتابع مكتب الكاظمي، أنه "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان من المفترض، أن يبدأ الكاظمي، جولته الإقليمية، يوم أمس الاثنين، من السعودية، لكن تدهور الحالة الصحية لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز حال دون ذلك وتأجلت الزيارة، لتكون المحطة الأولى للكاظمي منذ تسنمه المنصب هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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