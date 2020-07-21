فريق دراسة التشققات الأرضية في النجف يكشف نتائج زيارته لموقع الظاهرة

2020/07/21 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف الوفد المتخصص من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، ا...





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