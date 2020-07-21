حالة العراق اقتصاديًا.. فواز حمد الفواز

2020/07/21 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب فواز حمد الفواز: من فترة لأخرى لابد من مراجعة حالة الدول القريبة، في هذا الصدد اطلعت على تقرير معهد اكسفورد للطاقة حول اقتصاديات الطاقة في العراق الذي نشر الأسبوع الماضي بعد تقرير مشابه صدر في نهاية 2018، نشرت فيه حينه عمودين عن اقتصاد العراق.استطاع العراق من مضاعفة إنتاج النفط ليصل 4.6 م برميل […]

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