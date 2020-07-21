استعدادات لافتتاح معامل وخطوط صناعية جديدة في محافظتين عراقيتين

2020/07/21 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت الشركة العامة للصناعات الانشائية، الوصول الى مراحل التشغيل النهائية لمعمل طابوق المحاويل وخطين جديدين لانتاج البولي اثلين في بغداد.وقالت الشركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الشركة العامة للصناعات الإنشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تستمر بمتابعة مجريات العمل في معمل طابوق المحاويل والخطين الجديدين لإنتاج أنابيب […]

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