الصحة العالمية تبدي ارتياحها من إنتاج لقاح لكورونا

2020/07/21 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن ارتياحها للأخبار السارة المتعلقة بالنجاح في إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وهنأ المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة “مايك ريان” في تصريح، الدول التي اقتربت بشكل كبير من انتاج اللقاح، مشيرا الى التحديات التي ستوجه انتاج ما يكفي من لقاحات لإمداد العالم، فيما أكدت المنظمة أن الالتزام السياسي هو مفتاح التوزيع العادل للقاحات.

وكانت النتائج الأولية للاختبارات التي أجريت على اللقاح الذي انتجته إحدى شركات الادوية، بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، اظهرت انه كان آمنا وطور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية لدى متطوعين أصحاء، اضافة الى عدم تسببه بحدوث اعراض جانبية خطيرة.

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