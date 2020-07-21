تحذيرات لمواطني السليمانية من شراء العملة الإيرانية المهربة

2020/07/21 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت نقابة الاقتصاديين فرع محافظة السليمانية، المواطنين من اللجوء الى شراء العملة الإيرانية المنخفضة القيمة التي يسعى بعض المهربين الى ادخالها الى المحافظة.

وأوضح رئيس فرع النقابة بالسليمانية نوزاد كامل في تصريح، ان التدهور الذي يتعرض إليه الاقتصاد الإيراني، والانخفاض القياسي لقيمة العملة المحلية الإيرانية مقابل العملات الأجنبية، وتداعيات الأزمة الناجمة عن العقوبات الأميركية، دفعت طهران الى اللجوء الى وسائل بديلة لتدارك الوضع، ومن بينها طبع كميات كبيرة من العملة المحلية، وتهريبها ومحاولة بيعها في الدول المجاورة، وشراء الدولار الاميركي وإدخاله الى إيران، محذرا المواطنين من الاقبال على شراء تلك العملة، بهدف الحصول على أرباح في حال ارتفاع قيمتها، لأن الاوضاع الراهنة أدت الى انخفاض يومي بقيمة الريال الإيراني، الذي وصلت قيمته الى نحو ثلاثة ملايين ريال مقابل مئة دولار أميركي.

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