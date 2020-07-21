استخبارات الداخلية تقبض على دواعش في كركوك والمسؤول الشرعي بداعش بقضاء الطوز

2020/07/21 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

واوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من القبض على المطلوبين الذين عمل ثلاثة منهم في ما يسمى “ولاية الجنوب قاطع الحمزة”، فيما عمل الرابع بما يسمى ديوان العسرة، والخامس بما يسمى ديوان الخدمات، مبينة ان المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بإنتمائهم لداعش، واشتراكهم بعدة هجمات ضد القوات الأمنية وقوات البيشمركة.

وفي بيان منفصل كشفت الوزارة عن القبض على أحد الإرهابيين البارزين، بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض في محافظة السليمانية، بعد ورود معلومات استخبارية عن وجوده في المحافظة ونيته الهروب الى إحدى دول الجوار، مبينة ان المتهم اعترف بأنتمائه لعصابات داعش الإرهابي وشغل منصب ما يسمى المسؤول الشرعي لقضاء الطوز.

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