استطلاع : النشاط الاقتصادي في الخليج سيسجل انكماشاً حاداً هذا العام

2020/07/21 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أظهر استطلاع رأي فصلي لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشاً حاداً في العام الحالي قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السابع حتى 20 يوليو تموز […]

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