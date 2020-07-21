الفايننشال تايمز: وضع العراق الاقتصادي يهدد بـ”انعدام الأمن”

2020/07/21 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ناقش تقرير لصحيفة “الفايننشال تايمز” الوضع الاقتصادي للعراق وتأثيره على “انعدام الأمن” وفق مقتطفات مأخوذة من حديث وزير المالية علي علاوي.وأعد تقرير الصحيفة مراسلتها في الشرق الأوسط كلووي كورنيش، بعنوان “العراق يحذر من أن المشاكل الاقتصادية قد تثير حالة من انعدام الأمن”.وعنوان التقرير هو عبارة مقتبسة من حديث لوزير المالية […]

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