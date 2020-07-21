الناطق باسم القائد العام يحدّد مهام القوات الأمنية في محاربة الإرهاب والفساد

2020/07/21 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، مهام القوات الأمنية في محاربة الإرهاب والفساد

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