سياسي أميركي: الولايات المتحدة تستعد لحرب اخرى في الشرق الاوسط بالنيابة عن اسرائيل

2020/07/21 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي الامريكي والمرشح السابق لمجلس الشيوخ مارك دانكوف ، أن الولايات المتحدة في طريقها لبدء حرب أخرى في الشرق الأوسط بناء على طلب من إسرائيل ، ومن غير المرجح أن تقلل نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني من هذا الخطر.ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة […]

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