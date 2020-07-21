2020/07/21 | 13:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقرار رسمي..صعود محمد ناصر شكرون و جليل حنون و هاني عبد وليد ضمن الهيئة الإدارية لنادي الميناء لإكمال النصاب

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