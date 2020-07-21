شاهد: بتصوير من “الجو”.. تشييع سلطان هاشم ولحظات دفنه في الموصل

2020/07/21 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شارك جمع غفير على المستوى الشعبي والسياسي في محافظة الموصل، بتشييع ودفن جثمان آخر وزراء دفاع النظام السابق، الفريق اول ركن سلطان هاشم.وتوفي هاشم يوم أمس الاثنين في محافظة الناصرية اثر ازمة قلبية، ليفوت الفرصة على “حبل الاعدام” حيث انه مازال محكوما بالاعدام إلا انه لم ينفذ.واظهرت مقاطع مصورة […]

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