بارزاني يعلن من زاخو البدء بتنفيذ مشاريع بكلفة 50 مليار دينار

2020/07/21 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر رئيس اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، البدء بتنفيذ مشاريع في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بكلفة 50 مليار دينار عراقي.

وقال محافظ دهوك على تتر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بقضاء زاخو، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاقليم مسرور بارزاني قرر البدء بتنفيذ عدد من المشاريع بكلفة 50 مليار دينار عراقي لمدينة زاخو".

وأضاف تتر أن "عدداً من هذه المشاريع كانت متوقفة منها اكساء وصيانة الطريق الدولي بين زاخو وابراهيم الخليل، ومشروع مياه الشرب في ناحية باتيفا".

وبين محافظ دهوك، أن "هذا القرار جاء بعد زيارة رئيس اقليم كوردستان مسرور برزاني الى مدينة زاخو ولقاءه المسؤولين المحليين صباح اليوم".

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