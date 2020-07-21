الكمارك تسهل دخول 800 قنينة اوكسجين طبي لصالح صحة واسط عبر زرباطية

2020/07/21 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن قيام كوادرها العاملة في مركز كمرك زرباطية الحدودي الحدودي بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (800) قنينة اوكسجين طبي.واضافت إن “العملية استمرت لغاية الساعات الاولى من صباح اليوم لصالح صحة محافظة واسط وبحضور المحافظ لسد النقص الحاصل في المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا”.

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