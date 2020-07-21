الخارجية النيابية تستبعد وجود وساطة عراقية بين إيران وأميركا

2020/07/21 | 13:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب , الثلاثاء , ان زيارات الكاظمي الى طهران والرياض وواشنطن ليس ل...

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