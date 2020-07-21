بصدد الارضية السياسية والاجتماعية لتأسيس الحزب! - فارس محمود

2020/07/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود (حوار الى الامام مع فارس محمود)الى الامام: تأسس الحزب الشيوعي العمالي في 21 تموز 1993.



ثمة امر يلفت الانتباه نوعاً ما الا وهو ان تكون كردستان العراق هو مركز هذا التأسيس و مكان تواجد قوى الحزب وكوادره في حينها.



الكثيرون يتسائلون: لماذا في كردستان؟ ماهي العوامل والارضية السياسية والاجتماعية لبزوغ الحركة الشيوعية العمالية هناك؟فارس محمود: ظهرت بوادر حركة اليسار في اواخر سبعينيات القرن المنصرم ......





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