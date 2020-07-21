2020/07/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور وعــن إعـــزاز؟؟؟...



لا أدري...لي صديقة فيسبوكية..



مثقفة...



بورجوازية...



من الطبقة الفوق وسطى حتما..



متزوجة..



عدة أولاد..



جامعية حتما..



والزوج..



مثقف جامعي..



حياة معيشية مؤمنة رغيدة..



منظمة..



من طريقة لبسها المتزنة الجميلة..



وماركات ألبسة بناتها..



تعيش بمدينة سورية كبيرة (لا يوجد فيها أية آثار داعشية)...



سألتها عن "تفجيرات مدينة إعزاز السورية"...وكان جوابها الآني..



أنا لا أتابع الأخبار المزعجة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعن إعزاز؟؟؟... لا أدري... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وعن إعزاز؟؟؟... لا أدري... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).