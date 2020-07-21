شاهد.. لحظة استقبال الرئيس روحاني لالكاظمي بطهران

2020/07/21 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم رسميا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران....

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