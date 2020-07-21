الكل بانتظار رحيله.. أولهم ابن سلمان..

2020/07/21 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت وسومات كثيرة وصلت الترند في البحرين والكويت والسعودية واليمن كلها تمجد وتطري بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز منها (خادم الحرمين الشريفين) و...

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