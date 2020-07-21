2020/07/21 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد المتحدث باسم تلحكومة الايرانية ،الثلاثاء، ان السيد الخامنئي يولي اهتماماً كبيراً لزيارة الكاظمي وبالعلاقات بين الشعبين وبين ارنا ان”اللقاء بين الكاظمي والسيد الخامنئي يحمل في طياته رسائل مختلفة”.واضاف ارنا ان”زيارة الكاظمي ستلعب دوراً مهماً في رفع مستوى التنسيق بين البلدين”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارنا: زيارة الكاظمي ستلعب دوراً مهماً في رفع مستوى التنسيق بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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