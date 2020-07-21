2020/07/21 | 14:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مقعد المدير الفني في برشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحدد موعد استدعاء تشافي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يحدد موعد استدعاء تشافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).