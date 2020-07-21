ريال مدريد لا يفكر بإبرام صفقات ضخمة هذا الصيف بسبب الأزمة المالية

2020/07/21 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..لا شك أن ريال مدريد من أكثر الأندية الأوروبية امتلاكاً للمواهب الشابة في الوقت الحالي، بعضهم يلعبون مع الفريق مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو فالفيردي، والبعض الآخر معاراً لأندية أخرى من أجل التطور واكتساب الخبرة.وبدأ ريال مدريد مشروع جديد منذ التعاقد مع ماركو أسينسيو، حيث بات يركز على التوقيع من اللاعبين الصغار […]

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