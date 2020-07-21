الأمانة تعلق على إمكانية فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى

2020/07/21 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيها أي تعليمات رسمية حتى اللحظة، بشأن فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى.قال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريحات صحفية، إن “أمانة بغداد لم تتلق أي تعليمات بشأن إعادة فتح المتنزهات والحدائق أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك”.وأشار إلى […]

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