اجراء مزايدة علنية لتأجير اموال جامعة البصرة

2020/07/21 | 14:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنادا” الى قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل تعلن رئاسة جامعة البصرة / شعبة العقود الحكومية عن اجراء مزايدة علنية لتاجير اموال الجامعة في موقعي (رئاسة جامعة البصرة – شارع كورنيش – باب الزبير ) وحسب الجدول المبين تفاصيله ادناه .للمزيد من المناقصات حمل تطبيق مناقصات العراق : http://onelink.to/tendersiq […]

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