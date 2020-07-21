2020/07/21 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة حيّرت الأطباء في زمن كورونا... تراجع نسب الولادات المبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة حيّرت الأطباء في زمن كورونا... تراجع نسب الولادات المبكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة حيّرت الأطباء في زمن كورونا... تراجع نسب الولادات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).