نائب بشأن تسديد ديون طهران: العراق قد يتعرض للحصار إذا تعامل مع بنوك إيران

2020/07/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع البنوك الايرانية في عملية تسديد الديون المترتبة على العراق لإيران، فيما أكد أن المسألة "معقدة" وقد تعرض العراق للحصار، وفق قوله.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الديوان العراقية لإيران قد حاول الأخير سابقاً أن يسددها، لكن دون جدوى، باعتبار أن البنوك الايرانية محاصرة ولا يمكن التعامل معها".

وأشار إلى أن "العراق حاول من خلال مجموعة من البنوك المركزية بما فيها البنك الصيني المركزي، ولكن دون جدوى، بسبب الحظر في التعاملات".

وأكد، أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيران، قد تبحث طريقة التسديد، ولا يوجد حل غير التعامل البنكي في السداد"، مشيراً إلى أن "المسألة معقدة، وقد تعرض العراق للحصار إذا تعامل مع البنوك الايرانية".

وأوضح، أن "واقعية مبالغ الديون الـ 3 مليار دولار قد تكون بسبب الطاقة، وديون الكاز، والغاز والطاقة الكهربائية، ويمكن أن توضح وزارتا الكهرباء والنفط حقيقة المبالغ إذا كانت واقعيةً او مبالغاً فيها".

وأضاف، أن "العراق حاليا ليس لديه اموال لتسديد الديون، ويحتاج الأمر لشيء من المرونة في المفاوضات بين العراق وإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق، يحيى آل اسحاق، أنه سيتم التطرق إلى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباء، عند زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للعاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن ال اسحاق قوله، إن "القضايا الاقتصادية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لإزالة المشاكل والعوائق الاقتصادية، ستكون على سلم اولويات البلدين".

وأضاف آل اسحاق، أن "تهيئة الارضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين ايران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران".

وأوضح، أنه "سيتم التطرق الى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباء، والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها".

وبين، أنه "بسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق الحدود بين البلدين فأن هذه الزيارة من شأنها الاسراع في اعادة فتحها لتصدير السلع والبضائع".

و وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "الكاظمي وصل إلى العاصمة طهران على رأس وفد حكومي"، مشيرة إلى أن "وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد".

وأضافت أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيجري مراسم رسمية لاستقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد وصوله إلى القصر الحكومي".

قبل ذلك، ذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الزيارة تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتابع مكتب الكاظمي، أنه "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان من المفترض، أن يبدأ الكاظمي، جولته الإقليمية، يوم أمس الاثنين، من السعودية، لكن تدهور الحالة الصحية لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز حال دون ذلك وتأجلت الزيارة، لتكون المحطة الأولى للكاظمي منذ تسنمه المنصب هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، في طهران، ولقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، مراسيم استقبال مصطفى الكاظمي، بعد وصوله إلى القصر الرئاسي ول

بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، اجتماعاً بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة في العراق، فيما قررت استضافة رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمناقشة فرض سيطرة الدولة عليها.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان ف

بغداد اليوم-متابعة

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، عزم حكومة بلاده على تعميق العلاقات مع الجانب العراقي في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن ربيعي قوله، بخصوص وصول ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بشأن تسديد ديون طهران: العراق قد يتعرض للحصار إذا تعامل مع بنوك إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بشأن تسديد ديون طهران: العراق قد يتعرض للحصار إذا تعامل مع بنوك إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).