2020/07/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مجموعة تعليمات تحذيرية للمواطنين بعد ارتفاع درجات الحرا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع المدني تصدر مجموعة تعليمات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع المدني تصدر مجموعة تعليمات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).