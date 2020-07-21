بدء مراسيم الاستقبال الرسمي للكاظمي ولقاء روحاني في طهران

2020/07/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، في طهران، ولقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، مراسيم استقبال مصطفى الكاظمي، بعد وصوله إلى القصر الرئاسي ولقائه الرئيس حسن روحاني.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء، إلى إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وكان في استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان لدى وصوله الى مطار مهراباد في العاصمة طهران.

وغادر الكاظمي، العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان: "تتضمّن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أنه "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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