النزاهة الاتحادية تصدر أمر استقدام لرئيس هيئة استثمار كربلاء

2020/07/21 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفية منح إجازة استثمارية بقيمة (6 ) ملايين دولار قبل استكمال الشروط القانونية “.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، […]

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