رئيس شبكة الإعلام يبحث مع وزير الثقافة سبل تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي

2020/07/21 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم اليوم الثلاثاء، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم سبل تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي.

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