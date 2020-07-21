شاهد بالفيديو: أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الخضراء بسبب “حريق”

2020/07/21 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصاعدت اعمدة الدخان، اليوم الثلاثاء، من المنطقة الخضراء، بفعل حريق التهم مجموعة من الحشائش والاعشاب.والتقطت عدسة مراسل “يس عراق” تصاعد اعمدة الدخان داخل المنطقة، مؤكدًا ان الحريق التهم مجموعة من الاعشاب والحشائش، فيما اكد تدخل فرق الدفاع المدني لاطفاء الحريق.

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