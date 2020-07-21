2020/07/21 | 14:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة وجهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، باستبدال القوات الأمنية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكر مصدر في العمليات، لـ"كلكامش برس" إن "قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، وجه باستبدال القوات الأمنية في منفذ الشلامجة الحدودي".وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان بوقت سابق، انه "تم اعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها".وأضافت انه "تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت"، مشيرة الى انه "تم تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام ".وشددت على "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة توجه باستبدال القوات الأمنية في منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة توجه باستبدال القوات الأمنية في منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).