العراق وايران على اعتاب اتفاق يخص العملة الاجنبية

2020/07/21 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الايراني حميد قنبري، اليوم الثلاثاء، عن قرب التوصل لاتفاق يخص العملة الاجنبية مع العراق.

وقال قنبري، الذي رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته الى بغداد (أول امس الاحد)، بهدف اجراء مفاوضات مصرفية مع الجانب العراقي، إن المفاوضات كانت مفيدة وبناءة بين الجانبين، وستبلغ المرحلة النهائية في زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له الى طهران اليوم الثلاثاء.

وتوقع قنبير، في حديث نشرته وسائل اعلام ايرانية، "في حال تحقق الامر، أن يتدفق نقدا أجنبيا ملحوظا على السوق يصل لعدة مليارات، حيث من شأنه تغطية جزء كبير من طلب العملة عبرها".

وكان البنك المركزي الايراني ونظيره العراقي قد وقعا مذكرة تعاون تتعلق بالروابط المصرفية والمالية العام الماضي.

وبيّن قنبري، أن مفاوضات اول امس الاحد تأتي امتداداً للمذكرة المبرمة، كما أن زيارة محافظ المركزي عبدالناصر همتي للعراق الشهر الفائت تأتي بنفس الاطار.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية تستمر يومين على رأس وفد حكومي رفيع.

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