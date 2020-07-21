بدء المباحثات بين الكاظمي وروحاني في طهران

2020/07/21 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بدأت مباحثات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، في طهران.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، في طهران".وأضاف، أن "الطرفين بحثا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات".

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