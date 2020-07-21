تسجيل 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بالرصافة

2020/07/21 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الثلاثاء، بتسجيل اكثر من 300 اصاب جديدة بفيروس كورونا وقرابة 10 حالات وفاة في جانب الرصافة من بغداد.وقال المصدر ل/المعلومة/ ان “المستشفيات والمراكز الصحية سجلت اكثر من 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم, غالبيتهم من الذكور”.واضاف ان “الاصابات توزعت على مناطق الرصافة وبعض الحالات لمواطنين من […]

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