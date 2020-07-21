أول فنانة عربية تدشن تقنية جديدة في تويتر.. نجوى كرم وتشعل اجواء المنصة

2020/07/21 | 14:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشعلت المطربة اللبنانية نجوى كرم، اليوم الثلاثاء، اجواء مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في منصة تويتر بعد تدشينها التحديث الجديد للمنصة، بالتغريد عبر “الصوت”.وسجلت نجوى كرم مجموعة من الجمل بصوتها ونشرتها على “تويتر”، معلقة عليها: “لأني اشتقت لكم على بالك أحكي لكم”، وقامت بعمل هاشتاج #نجوى_كرم_بالصوت، وبدأت تسجل الجمل التي يطلبها […]

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