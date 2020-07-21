2020/07/21 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل 2466 اصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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