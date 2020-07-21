شاركت بالاحتجاجات وتقوم بنشاطات مختلفة.. اختطاف

2020/07/21 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروسط شارع حيوي في قلب العاصمة بغداد، اختطفت مدير القسم الثقافي في معهد غوتا الألماني بالعراق هيلا ميويس، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين 20 تموز/يوليو، والتي عرف عنها دعمها ومشاركتها الفاعلة في الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

تحمل هيلا ميويس الجنسية الألمانية لكنها تركت بلادها واستقرت في العراق منذ بضع سنوات

وجاء ذلك بعدما أقدم مسلحون مجهولون يستقلون عجلتين إحداهما نوع (ستاركس) والأخرى (بيك آب) على اختطاف ميويس بالقرب من مقر عملها في منظمة "تراكيب" للفنون البصرية الكائنة في شارع أبو نؤاس، بعد ملاحقتها أثناء خروجها من ساحة التحرير وقدومها إلى مبنى المنظمة الذي يعد محل سكناها.

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"هيلة" كما يسميها البغداديون، تحمل الجنسية الألمانية وتركت بلادها واستقرت في العراق منذ بضع سنوات لـ"تشارك العراقيين همومهم ومشكلاتهم" حتى باتت تحظى بمحبّة غامرة في قلوبهم، نتيجة مشاركاتها الاجتماعية الفاعلة المعروفة، كما يقول مقربون منها في مواقع التواصل الاجتماعي.

اللواء سعد معن، مدير قسم العلاقات العامة في وزارة الداخلية، أكد اختطاف السيدة الألمانية بالقرب من مبنى منظمة "تراكيب".



وقال في حديث صحفي إن "القوات الأمنية تواصل عملية البحث للكشف عن مصير المواطنة الألمانية المختفية وإن هناك توجيهًا صدر من وزير الداخلية عثمان الغانمي لمختلف القطعات العسكرية لتكثيف جهود البحث عنها".

وأضاف معن أن "هيلا تحظى بتقدير واحترام من قبلنا وعملت كثيرًا من أجل العراق ومن واجبنا البحث عنها".

من جهته، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي لـ"الترا عراق"، إن "اختطاف مدير القسم الثقافي في معهد غوتا الألماني بالعراق هيلا ميويس بالقرب من بيت تركيب الثقافي، يعد مؤشرًا خطيرًا ورسالة سلبية قد تؤثر على وضع الجاليات الأجنبية المقيمة في العراق".

ويؤكد البياتي أن "السلطات الأمنية مطالبة بالعمل الجاد لإطلاق سراحها والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "هيلا لديها نشاطات إنسانية فاعلة وتحظى بمحبة غامرة في قلوب البغداديين".

يذكر أن هيلا ميويس، أو "هيلة"، شاركت في أغلب الفعاليات المدنية والأنشطة الاجتماعية، كان آخرها انضمامها إلى جانب المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومحافظات عراقية أخرى منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، فيما يطلق عليها كثيرون "عاشقة بغداد".

شاركت هيلا ميويس في أغلب الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في العراق، فيما انضمت إلى جانب المتظاهرين في ساحة التحرير

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل السفارة الألمانية لدى بغداد على واقعة الاختطاف التي ولّدت موجة استياء كبيرة، عبر عنها مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حذروا من عودة "مسلسل الاختطافات" مجددًا.

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