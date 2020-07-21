بالفيديو.. اهم ما يميز زيارة الكاظمي لطهران

2020/07/21 | 15:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم ان الرئيس الايراني حسن روحاني استقبل اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له....

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